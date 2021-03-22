Девочка попала под лавину в Хибинах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Хибинах (Мурманская область) сошла лавина, под нее попала девочка-подросток. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступила информация о сходе снежной лавины неподалеку от Имандры, под нее попала девочка 2008 года рождения из Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, девочка входила в состав детской туристической группы.

Отмечается, что на место отправились восемь спасателей из мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ Кировск). "Также к реагированию привлечены спасатели АСС (аварийно-спасательная служба - ИФ) Мончегорска", - добавил источник.

В ГУ МЧС по Мурманской области агентству сообщили, что в настоящее время проверяют информацию о лавине.