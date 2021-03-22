СКР проверит сообщения о попавших под лавину в Заполярье туристах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Мурманской области начало проверку информации о туристический группе, которая могла попасть под снежный карниз в районе станции Имандра, сообщили журналистам в ведомстве.

В сообщении СКР отмечается, что, по предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.

Сейчас на место происшествия выдвинулись следователи.

Проверка установит наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Имандры под лавину попала девочка 2008 года рождения, которая входила в состав туристической группы.

В ГУ МЧС по Мурманской области агентству сообщили, что в настоящее время проверяют информацию о лавине.