Ребенок попал под лавину в Мурманской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ребенок оказался под сошедшей в Мурманской области снежной лавиной, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступила информация о том, что при сходе снежной массы в районе поселка Имандра (г. Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, состояние удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, на место происшествия выдвинулись спасатели МЧС, включая кинологический расчет. Всего привлечено 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов, сказали в МЧС.