Вертолет готов эвакуировать выжившую под лавиной девочку

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Эвакуацию девочки, которая считалась погибшей после схода снежной массы на горе Маннепахк в Мурманской области, можно провести с помощью сил территориального центра медицины катастроф, сообщил журналистам губернатор Андрей Чибис, который в ночь на вторник выехал в Мончегорск, один из ближайших к месту происшествия городов.

"В Мончегорск по моему поручению прибыл вертолет медицины катастроф с детской реанимационной бригадой", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что туристическая группа из Санкт-Петербурга, в которую входила девочка, сейчас стоит лагерем в труднодоступном месте. Их эвакуацию осложняет полное отсутствие дороги, спасателям приходится прокладывать путь для техники, чтобы вывезти туристов из района происшествия.

Планируется, что эвакуация пройдет в светлое время суток, сообщил губернатор на своей странице в Instagram.

Ранее в пресс-службе губернатора "Интерфаксу" сообщили, что во время телефонного разговора руководитель тургруппы сообщил губернатору, что "девочка жива, но в тяжелом состоянии".

В понедельник вечером "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Мурманской области сообщили, что спасатели на снегоходах пробиваются к туристической группе, чтобы эвакуировать детей.

Было принято решение доставить детей в одну из гостиниц Мончегорска.

Всего в туристическую группу из Санкт-Петербурга входили 16 человек, включая 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что следственное управление СКР по Мурманской области сообщило об обнаружении девочки. Реанимационные действия не принесли результата, и она была признана погибшей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсетях также сообщал, что всего "под снегом оказались трое подростков", включая погибшую.

Как сообщалось, информация об организованной и зарегистрированной группе туристов, которая попала под снежную массу в районе Имандры, поступила в МЧС около 18:00 мск в понедельник.

В спасательном ведомстве сообщили, что один ребенок находится под снегом. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, их состояние удовлетворительное.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Имандры под лавину попала девочка 2008 года рождения, которая входила в состав туристической группы.