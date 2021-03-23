Спасатели не смогли забрать вертолетом тургруппу, попавшую под лавину в Хибинах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра, который вылетел за участниками детской туристической группы, попавшей под снежную лавину на горе Маннепахк, не смог приземлиться на месте и вернулся в Мончегорск. Об этом сообщили в управлении МЧС по Мурманской области.

Посадке помешали особенности рельефа и погодные условия.

Туристов на снегоходах доставят до поселка Риж-губа, потом пересадят на автобус, который отвезет их в гостиницу в Мончегорске.

Организованная и зарегистрированная группа из Петербурга попала под сход снежной массы в районе Имандры 22 марта. В МЧС об этом узнали около 18:00 в понедельник. Всего в группе было трое взрослых и 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Под снег попала девочка 2008 года рождения, остальные не пострадали.

Сначала в СК Мурманской области сообщили, что девочка погибла. Потом в пресс-службе губернатора Андрея Чибиса уточнили, что она жива, но в тяжелом состоянии, и ее попытаются вывезти из гор вертолетом. Утром во вторник в СК сообщили, что врачи констатировали смерть ребенка.