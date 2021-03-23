Sollers решил наладить в России серийное производство электромобилей

Это будут LCV Ford Transit

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU -Российская автомобилестроительная группа Sollers, работающая с американской Ford Motor Co. в рамках совместного предприятия в Татарстане (ООО "Соллерс Форд"), планирует наладить серийное производство электрических легких грузовиков Ford Transit в 2022 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской группы.

Там прогнозируют, что в 2022-2023 году продажи электротранспорта будут составлять около 1,5% российского рынка LCV (малотоннажных грузовиков), а к 2025 году их доля вырастет до 4%. По итогам 2020 года рынок LCV в России превысил 100 000 штук.

В группе видят спрос на LCV, прежде всего в Москве. Покупатели - это компании сегмента e-commerce и международные компании, работающие в России, которые используют LCV для внутригородской доставки.

"В России драйверами спроса на e-LCV будут клиенты-инноваторы: операторы онлайн торговли, публичные компании в ритейле и международные компании, для которых переход на электротранспорт является частью стратегии устойчивого развития и существенной имиджевой составляющей в глазах клиентов", - отмечают в Sollers.

Компания полагает, что переход на электротранспорт будет возможен в крупных городах с высокой плотностью населения и большими объемами внутригородской логистики: в 2022-2023 году - в Москве, Санкт-Петербурге и Казани; к 2025 году - в Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Использование электротранспорта снижает эксплуатационные затраты по сравнению с традиционными дизельными автомобилями до 40%, что, в свою очередь, делает возможным сокращение на 10-15% платежей в оперлизинге электротранспорта по сравнению с транспортом на дизельном двигателе, подсчитали в группе

"Очевидно, что на примере мирового опыта основной формой распространения электрического коммерческого транспорта будет операционный лизинг, подписка и каршеринг. В этой связи, чтобы поддержать российских клиентов, мы бы предложили включить электротранспорт в существующую программу "Доступная аренда" с возможностью увеличения субсидируемой скидки на электротранспорт до 35% с нынешних 25%", - заявляют в Sollers, отмечая также необходимость развития инфраструктуры для электротранспорта.

"Ключевым драйвером начала производства и в дальнейшем локализации электротранспорта является возможность получения баллов в рамках постановления №719. В этой связи электротранспорт должен иметь ярко выраженный акцент в данном постановлении. Предлагаем рассмотреть возможность применения повышающего коэффициента для операций по производству - сварке, окраске, сборке - электромобилей, а также ввести повышающий коэффициент для расходов на НИОКР по электротранспорту, которые учитываются для начисления баллов", - сказал "Интерфаксу" представитель компании. Он добавил, что при дальнейшей локализации элементной базы электродвигателей и батарей данные элементы должны давать возможность получить не менее 1000 баллов за каждый элемент.

Ford Motor в середине февраля заявил о планах существенно реорганизовать бизнес в Европе. Компания к середине 2026 года планирует предлагать заряжаемые гибридные или полностью электрические модели автомобилей в каждой категории своей линейки, а к 2030 году пообещала практически полностью перейти на производство электромобилей.

В России Ford больше не производит легковые автомобили, но на совместном предприятии с Sollers в Татарстане выпускает легкие коммерческие грузовики Ford Transit, которые российская автомобилестроительная группа успешно продает, в отличие от машин своего профильного "УАЗа".

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи LCV Ford Transit в России растут два года подряд. В 2019 году их продали 12 589 штук, что на 4,2% больше, чем годом рнее. В 2020 году, несмотря на пандемию, продажи выросли еще на 12%, до 14 038 единиц. Реализация "УАЗов", напротив, четвертый год подряд показывают снижается. В частности, в 2019 году их продажи упали на 5,7%, до 38 892 штук, в 2020 году - на 6%, до 36 487 штук.

По данным АЕБ, в целом по группе Sollers отрицательная динамика продаж сохраняется 8 лет подряд, начиная с 2013 года.