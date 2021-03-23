Кремль не в курсе проблем с перевозкой угля и древесины через границу с КНР

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не в курсе, что на китайско-российской границе из-за новых правил проверок, связанных с пандемией, возникли сложности при перевозке угля и древесины.

"Мы не располагаем такой информацией", - сказал сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его данным, по мере того, как китайская экономика начала набирать обороты, то и объемы экспорта из России стали расти, в том числе и угля. "Но какие именно новые правила там введены, к сожалению, я такой информацией не обладаю", - сказал он.

По сведениям РБК, ОАО "РЖД" в марте дважды ограничивало отправку лесных грузов, угля и удобрений в КНР через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия из-за отказов китайской стороны принимать поезда. Издание ссылается на телеграммы РЖД грузоотправителям. Представитель РЖД подтвердил журналистам, что прием поездов Китай обеспечивет на 68% от согласованных уровней.