Экипаж военного самолета погиб в результате инцидента под Калугой

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой, сообщили в Минобороны РФ.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Экипаж Ту-22М3 - четыре человека.

Как сообщает военное ведомство, у самолета перед вылетом нештатно сработала система катапультирования, в результате чего три члена экипажа получили смертельные травмы. "Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в Минобороны.

Там также отметили, что для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

Ранее источник сообщил, что военный самолет приземлился в аварийном режиме на аэродроме под Калугой. По данным собеседника агентства, вооружения на борту самолета не было.

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