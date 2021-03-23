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Источник сообщил о выжившем при инциденте с ТУ-22М3 под Калугой

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, экипаж состоял из четырех летчиков, один из которых выжил и госпитализирован.

Собеседник агентства отметил, что среди погибших командир полка. Он не уточнил имен и званий погибших.

Сработала так называемая "командирская катапульта" - когда одной кнопкой катапультируется весь экипаж, добавил источник.

Ранее в Минобороны сообщили, что три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой.

"23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в военном ведомстве.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Экипаж Ту-22М3 - четыре человека.

Калуга ТУ-22М3

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