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В РФ с начала года на учет поставили вдвое меньше мигрантов, чем в 2020-м

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Число поставленных на миграционный учет иностранцев в январе-феврале 2021 года снизилось в два раза в сравнении с 2020 годом, сообщают в МВД России.

Как следует из опубликованной МВД сводки основных показателей деятельности по миграционной ситуации в РФ за январь-февраль 2021 года, в данный период на учет поставили 1,083 млн иностранных граждан. При этом в 2020 году эта цифра превысила 2,2 млн человек.

Почти в два раза меньше с начала года было оформлено и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства - 112,3 тыс. против 203,7 тыс. в 2020 году.

Согласно сводке, в январе-феврале 2021 года существенно снизилось число оформленных приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства (15,8 тыс.), тогда как в 2020 их количество превысило отметку в 56,3 тыс.

Кроме того, отмечается снижение количества оформленных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства (18,2 тыс.) в сравнении с 2020 годом (31,4 тыс.). Меньше в январе-феврале было оформлено и первичных разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства - 17 тыс. против 26,5 тыс. в ушедшем году.

По данным МВД, с начала года поступило 168,2 тыс. уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства, тогда как в 2020 году их было 238,5 тысяч.

Число первично оформленных видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства выросло до 31,3 тыс., что оказалось выше отметки 2020 года (26,5 тыс.).

МВД РФ

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