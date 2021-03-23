За год в России выявили 60 тысяч новых пациентов с ВИЧ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в 2020 году в России выявлено 60 тысяч новых пациентов с диагнозом вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Первичные данные, пока предварительные, сколько вновь выявленных – чуть больше 60 тысяч за 2020 год, вот эта статистика, которая есть в Минздраве", - сказала Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому в YouTube-канале "Антонимы" во вторник.

По ее словам, общие данные по 2020 году о количестве людей, живущих с ВИЧ, "Минздрав публикует ближе к лету, когда все будет собрано".

Согласно данным Минздрава, в 2019 году с диагнозом ВИЧ в РФ впервые было зарегистрировано 80 124 пациента, а в 2018 году - 85 995.