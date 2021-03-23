Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

За год в России выявили 60 тысяч новых пациентов с ВИЧ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в 2020 году в России выявлено 60 тысяч новых пациентов с диагнозом вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Первичные данные, пока предварительные, сколько вновь выявленных – чуть больше 60 тысяч за 2020 год, вот эта статистика, которая есть в Минздраве", - сказала Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому в YouTube-канале "Антонимы" во вторник.

По ее словам, общие данные по 2020 году о количестве людей, живущих с ВИЧ, "Минздрав публикует ближе к лету, когда все будет собрано".

Согласно данным Минздрава, в 2019 году с диагнозом ВИЧ в РФ впервые было зарегистрировано 80 124 пациента, а в 2018 году - 85 995.

Татьяна Голикова

Новости
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Белозерцев отправлен в отставку с поста губернатора Пензенской области

Путин сделал прививку от COVID-19

Путин сделал прививку от COVID-19

СКР проведет проверку по высказываниям "скопинского маньяка"

СКР проведет проверку по высказываниям "скопинского маньяка"

Что произошло за день: вторник, 23 марта

Дело пензенского губернатора Белозерцева

При помощи Белозерцева "Биотек" получил госконтракты на 550 млн руб.

При помощи Белозерцева "Биотек" получил госконтракты на 550 млн руб.

Власти не стали обсуждать соглашения о ценах на продукты, помимо сахара и масла

Власти не стали обсуждать соглашения о ценах на продукты, помимо сахара и масла

МВД РФ утвердило новый регламент экзамена для кандидатов в водители

Экономический кризис

Правительство озаботилось стабилизацией финансов "Аэрофлота"

Правительство озаботилось стабилизацией финансов "Аэрофлота"

Бензин дорожает на АЗС во всех округах России кроме ДФО

Суд впервые приостановил решение о признании физлица СМИ-иноагентом

Суд впервые приостановил решение о признании физлица СМИ-иноагентом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');