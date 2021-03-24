Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - По данным Роспотребнадзора на территории России в прошлом году было зарегистрировано 47 063 новых случаев заболевания туберкулезом.

"В 2020 году (...) было зарегистрировано 47 063 новых случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 32,07 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2010 годом заболеваемость снизилась в 2,4 раза", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в среду.

Также отмечается, что "из общего числа зарегистрированных в 2020 году случаев заболеваний впервые выявленным туберкулёзом 2178 случаев выявлено у детей в возрасте до 17 лет".