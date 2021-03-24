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Мэр Красноярска призвал не унывать из-за смены изображения городов на купюрах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глава Красноярска Сергей Еремин предложил менять дизайн рублевых купюр каждые 20 лет и призвал жителей не унывать из-за решения Центробанка убрать с банкнот изображения некоторых городов, в том числе Красноярска.

"Предлагаю известие о ротации городов на купюрах воспринимать без печали и уныния, ведь далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике. Теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией", - написал мэр в в инстаграме.

Он напомнил, что традиционная "десятка" с красноярскими достопримечательностями - Коммунальным мостом, часовней Параскевы Пятницы и Красноярской ГЭС - была в числе первых банкнот, на которых после изменения дизайна советских купюр появились изображения российских городов.

"Скажу больше, пусть смена городов на купюрах будет регулярной, например, каждые 20 лет. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых", - добавил Еремин.

Как сообщалось, Центробанк к 2025 году планирует модернизировать некоторые банкноты. В частности, на лицевой стороне купюр номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Изображение Красноярска появилось на банкноте номиналом 10 тыс. рублей в 1995 году и сохранилось после деноминации российских денег на 10-рублевой купюре дизайна 1997 года.

рубль Красноярск Сергей Еремин

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