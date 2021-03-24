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Дума приняла закон о праве президента назначать гражданских на должности высших офицеров

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит единый порядок назначения президентом России граждан, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров в силовых ведомствах.

Принятие законодательного акта потребовалось, поскольку в России определенность в нормативной базе по этому вопросу отсутствовала.

Как говорится в сопроводительных документах к принятому закону, сейчас назначение гражданских лиц на должности заместителей министра обороны и на другие должности высших офицеров в Минобороны осуществляется главой государства на основании указов. Подобные примеры есть и в других силовых ведомствах, отмечается в пояснительной записке, и отсутствие единого порядка назначения и снятия с таких должностей гражданских лиц выводит их из номенклатуры и сужает полномочия президента. Закон эту правовую неопределенность снимает.

Документ был разработан Минобороны России и внесен в нижнюю палату правительством РФ. В пояснительной записке авторы отдельно останавливаются на том, что назначение гражданских на должности высших офицеров "не является правовым основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих", и, как следствие, "не влечет за собой обязательств со стороны государства по предоставлению им социальных гарантий, установленных для военнослужащих и членов их семей".

Деятельность назначенных президентом на офицерские должности граждан будет регулироваться законодательством о государственной гражданской службе и трудовым законодательством.

Выделение дополнительных средств из бюджета на исполнение принятого закона не предусмотрено.

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