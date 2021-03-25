Голикова отметила снижение заболеваемости в РФ почти по всем инфекциям

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Заболеваемость по всем инфекциям в России в 2020 году, кроме внебольничных пневмоний, снизилась, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Не оправдались прогнозы западных экспертов по вспышкам вакциноуправляемых инфекций. Напротив, в 2020 году заболеваемость практически по всем инфекциям, кроме внебольничных пневмоний, в России существенно снизилась", - сказала Голикова на расширенной итоговой коллегии Роспотребнадзора в четверг.

Она уточнила, что в 2020 году охват прививками составил 95%. Привито против гриппа более 60% населения страны.