Эксперт в Австрии счел состояние здоровья экс-чиновника Мазо приемлемым для экстрадиции

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Высший Земельный суд Вены в ходе рассмотрения жалобы защиты экс-чиновника министерства культуры РФ Бориса Мазо заслушал эксперта, который признал состояние здоровья Мазо приемлемым для экстрадиции, сообщила "Интерфаксу" судья Венского суда Кристина Зальцборн.

"Эксперт пришел к выводу, что экстрадиция возможна. Личный врач обвиняемого не согласился с этими выводами", - сказала она.

Защита Мазо направляла в суд заявление, что он "в критическом состоянии" и не может быть экстрадирован.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что Мазо будет экстрадирован из Вены в Россию в четверг.

Осведомленный источник сообщил агентству, что экс-чиновник скорее всего будет помещен на обязательный карантин.

"Разумеется, если у него возникнут жалобы медицинского характера, для него организуют встречу с врачами", - сказал собеседник агентства.

Претензии правосудия к Мазо и его семье

Мазо был задержан в начале ноября 2019 года в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом испанского города Марбелья. Также в Испании были задержаны его бывшая супруга и сын, которые позже были отпущены.

Европейские правоохранительные органы считают, что россияне могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье, купленной за деньги, которые были получены в результате преступлений в России.

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил агентству, что претензии к семье Мазо, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.

Адвокат Мазо Владислав Мусияка сообщал агентству, что Мазо попросил в Австрии политическое убежище. По словам защитника, процедура рассмотрения вопроса о предоставлении политического убежища длительная и может растянуться на месяцы или даже годы.

При этом адвокат уточнил, что рассмотрение вопроса о предоставлении политубежища не связано с процессом о возможности экстрадиции российского экс-чиновника.

В 2019 году в Австрию было направлено ходатайство о выдаче Мазо, после того, как в октябре 2018 было установлено его местонахождение в этой европейской стране.

Земельный суд Вены удовлетворил в октябре 2019 года российский запрос о выдаче Мазо, однако данное решение неоднократно обжаловалось защитой обвиняемого в вышестоящих судебных инстанциях, уточнили в Генпрокуратуре.

В минувшем феврале Высший земельный суд Вены окончательно принял решение о выдаче Мазо в Россию, а не в Испанию.

Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере, напомнили в Генпрокуратуре.

В состав группы входил также заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов.