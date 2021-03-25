Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 122+573 986

Дети из поселков Татарстана на коленях попросили о строительстве школы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в отношении организаторов акции, в ходе которой дети из казанских поселков Привольный и Вишневка встали на колени с просьбой о строительстве школы, выложив видео в соцсеть. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев в четверг.

По его словам, представителям надзорного ведомства известно о проблемах с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой в данных населенных пунктах. "Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере", - отметил он.

"Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - подчеркнул собеседник агентства.

Ситуацию в среду прокомментировала и руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, в руководстве республики знают о проблеме в поселках Привольный и Вишневка, вопрос о строительстве школы прорабатывается. Также Галимова отметила, что подобные вопросы нужно решать за столом переговоров.

"Мне кажется, нужно беречь здоровье детей. Это все-таки не вариант решения вопроса", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в соцсетях появился ролик, на кадрах которого дети выложили на снегу слово "Школа" из своих тел. Некоторые из них стояли на коленях.

"Жители двух поселков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации. С криком о помощи они обратились к Минниханову", - написали авторы видео.

Татарстан Казань

Новости
Пандемия коронавируса

Минздрав счел одинаково эффективными все три российские COVID-вакцины

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной
Пандемия коронавируса

ФМБА рекомендовало пройти реабилитацию 80% переболевших COVID

ФМБА рекомендовало пройти реабилитацию 80% переболевших COVID

Суд в Петербурге отказал студенту, оспорившему осмотр комнат на онлайн-экзамене

Дело пензенского губернатора Белозерцева

В Кремле убеждены, что медики в СИЗО помогут жаловавшемуся на здоровье Шпигелю

В Кремле убеждены, что медики в СИЗО помогут жаловавшемуся на здоровье Шпигелю

Парады Победы пройдут в 28 городах России

Парады Победы пройдут в 28 городах России
Пандемия коронавируса

Попова объявила, что РФ избежала риска микса инфекций гриппа и COVID

Хищения в Минкультуры

Австрия выдала России экс-директора департамента Минкультуры Мазо

Пандемия коронавируса

COVID-вакцина центра имени Чумакова вышла в гражданский оборот

COVID-вакцина центра имени Чумакова вышла в гражданский оборот

В России за сутки зарегистрировали еще 9 221 случай COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 9 221 случай COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');