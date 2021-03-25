Дети из поселков Татарстана на коленях попросили о строительстве школы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в отношении организаторов акции, в ходе которой дети из казанских поселков Привольный и Вишневка встали на колени с просьбой о строительстве школы, выложив видео в соцсеть. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев в четверг.

По его словам, представителям надзорного ведомства известно о проблемах с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой в данных населенных пунктах. "Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере", - отметил он.

"Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - подчеркнул собеседник агентства.

Ситуацию в среду прокомментировала и руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, в руководстве республики знают о проблеме в поселках Привольный и Вишневка, вопрос о строительстве школы прорабатывается. Также Галимова отметила, что подобные вопросы нужно решать за столом переговоров.

"Мне кажется, нужно беречь здоровье детей. Это все-таки не вариант решения вопроса", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в соцсетях появился ролик, на кадрах которого дети выложили на снегу слово "Школа" из своих тел. Некоторые из них стояли на коленях.

"Жители двух поселков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации. С криком о помощи они обратились к Минниханову", - написали авторы видео.