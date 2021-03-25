Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 122+573 986

Ленобласть не будет сворачивать COVID-койки из-за напряженной эпидситуации

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью CJVID-19 в Ленинградской области напряженная, положительная динамика не наблюдается, сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Максим Черный; по этой причине местные власти пока не планируют уменьшать количество коек для ковидных больных.

"Ситуация остается напряженной. Да, мы вышли на плато, но какого-либо тренда к снижению, к сожалению, в настоящий момент у нас не наблюдается", - сказал Черный на заседании регионального правительства в четверг.

По его словам, чуть более половины случаев заболевания протекают с симптомами ОРВИ, 29% приходится на внебольничную пневмонию и порядка 20% протекают бессимптомно.

Черный отметил, что показатель заболеваемости в регионе на 100 тыс. населения в 1,5 раза ниже, чем по России. Коэффициент распространения стабильный - 0,99.

По словам главы комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина, ежедневно в госпитализации нуждаются 80-90 пациентов. "Это не позволяет нам снизить коечный фонд и производить дальнейшее возвращение коек к своему первоначальному профилю", - сказал Вылегжанин.

Он отметил, что в сложившейся ситуации следует заниматься не снятием ограничений, а улучшением оказания медицинской помощи. Запаса препаратов и оборудования, по его словам, хватает как в стационарном, так и в амбулаторном сегменте.

Как подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко, несмотря на стабилизацию ситуации с заболеваемостью регион сохранит ограничительные меры, включая распределение районов по зонам в зависимости от эпидобстановки.

По данным регионального оперштаба, в Ленобласти ежесуточно выявляют порядка 120 случаев инфекции. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 39,1 тыс. случаев COVID-19.

Как сообщалось, в январе и феврале власти свернули порядка 1 тыс. коронавирусных коек.

Хроника 09 января 2020 года – 25 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Ленинградская область Роспотребнадзор Коронавирус

Новости

ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

Россияне за неделю купили туры по РФ с кэшбэком почти на 2,5 млрд руб.

Россияне за неделю купили туры по РФ с кэшбэком почти на 2,5 млрд руб.

Бывший замглавы Майкопа получил 12 лет колонии за взяточничество

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности
Пандемия коронавируса

Почти у 100% переболевших COVID-19 фиксируют неврологические последствия

Почти у 100% переболевших COVID-19 фиксируют неврологические последствия
Пандемия коронавируса

Минздрав счел одинаково эффективными все три российские COVID-вакцины

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной
Пандемия коронавируса

ФМБА рекомендовало пройти реабилитацию 80% переболевших COVID

ФМБА рекомендовало пройти реабилитацию 80% переболевших COVID

Суд в Петербурге отказал студенту, оспорившему осмотр комнат на онлайн-экзамене

Дело пензенского губернатора Белозерцева

В Кремле убеждены, что медики в СИЗО помогут жаловавшемуся на здоровье Шпигелю

В Кремле убеждены, что медики в СИЗО помогут жаловавшемуся на здоровье Шпигелю
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');