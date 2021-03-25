Ленобласть не будет сворачивать COVID-койки из-за напряженной эпидситуации

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью CJVID-19 в Ленинградской области напряженная, положительная динамика не наблюдается, сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Максим Черный; по этой причине местные власти пока не планируют уменьшать количество коек для ковидных больных.

"Ситуация остается напряженной. Да, мы вышли на плато, но какого-либо тренда к снижению, к сожалению, в настоящий момент у нас не наблюдается", - сказал Черный на заседании регионального правительства в четверг.

По его словам, чуть более половины случаев заболевания протекают с симптомами ОРВИ, 29% приходится на внебольничную пневмонию и порядка 20% протекают бессимптомно.

Черный отметил, что показатель заболеваемости в регионе на 100 тыс. населения в 1,5 раза ниже, чем по России. Коэффициент распространения стабильный - 0,99.

По словам главы комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина, ежедневно в госпитализации нуждаются 80-90 пациентов. "Это не позволяет нам снизить коечный фонд и производить дальнейшее возвращение коек к своему первоначальному профилю", - сказал Вылегжанин.

Он отметил, что в сложившейся ситуации следует заниматься не снятием ограничений, а улучшением оказания медицинской помощи. Запаса препаратов и оборудования, по его словам, хватает как в стационарном, так и в амбулаторном сегменте.

Как подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко, несмотря на стабилизацию ситуации с заболеваемостью регион сохранит ограничительные меры, включая распределение районов по зонам в зависимости от эпидобстановки.

По данным регионального оперштаба, в Ленобласти ежесуточно выявляют порядка 120 случаев инфекции. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 39,1 тыс. случаев COVID-19.

Как сообщалось, в январе и феврале власти свернули порядка 1 тыс. коронавирусных коек.