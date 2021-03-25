РКН пояснил, что паспортные данные для регистрации в соцсетях не понадобятся

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Для регистрации в социальных сетях и мессенджерах не обязательно пользоваться информационной системой Роскомнадзора для дачи согласия на обработку персональных данных, заявили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе РКН.

"Подчеркиваем, использование системы для предоставления согласия не является обязательным для граждан, и не является условием регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Информационная система станет удобным инструментом, прежде всего, для граждан и позволит контролировать, кому и когда предоставлялось согласие на распространение персональных данных (ПД) в интернете, а также позволит отзывать его", - сообщили в РКН в ответ на запрос агентства.

Там отметили, что "предложенный проектом приказа порядок предоставления согласия предусматривает возможность регистрации и обработки ПД, содержащихся только в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)".

"Сбор и обработка дополнительных персональных данных не допускается", - заявили в РКН.

Как считают в ведомстве, "для операторов ПД использование системы станет своеобразным знаком добросовестности исполнения своих обязанностей при обработке" персональных данных.

С помощью данной системы можно будет подать и отозвать согласие на передачу личных сведений, формировать реестр записей о поданных, полученных и отозванных согласиях, также можно будет пожаловаться на оператора ПД. "Ведомство получает возможность направлять запросы и требования об устранении выявленных нарушений в области персональных данных, а гражданин - управлять согласиями, которые он дает операторам", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роскомнадзор планирует запрашивать номера паспортов, адреса проживания, телефоны и электронную почту при регистрации новых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. "Такие требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных", - говорилось в публикации.

Информационная система РКН

Как сообщал "Интерфакс" 23 марта, РКН разработал правила пользования информационной системой, которую можно будет использовать для дачи и отзыва согласия на обработку персональных данных. Согласно документу, размещенному на портале проектов правовых актов, чтобы использовать информационную систему РКН, в ней надо зарегистрироваться. При регистрации гражданин указывает свои ФИО, дату рождения, паспортные данные, место жительства или регистрации, номер телефона и адрес электронной почты, иностранец и апатрид (лицо без гражданства) - аналогичные сведения.

В свою очередь оператор данных должен указать наименование или ФИО (для ИП и физлиц), адрес, а также регистрационные сведения, в том числе ОГРН, ИНН и код(ы) классификаторов по направлениям деятельности. Вся эта информация верифицируется в том числе с помощью системы идентификации ЕСИА, и только после этого регистрация считается завершенной и предоставляется доступ к личному кабинету на сайте РКН. Замглавы Минцифры Олег Иванов сообщал, что эта система должна заработать с 1 июня.

В РКН в четверг напомнили, что согласно проекту приказа, гражданин вправе удалить свою учетную запись в информационной системе. В свою очередь ведомство имеет возможность ограничить использование учетной записи в случае попыток несанкционированного доступа к ней третьих лиц. "Роскомнадзор в данном случае выступает доверенным посредником между гражданами и операторами персональных данных (более 420 тыс. в российском сегменте), чтобы обезопасить интернет-пользователей от бесконтрольного сбора и использования их персональных данных", - сообщили в ведомстве.

"Обращаем внимание, что в настоящее время проект проходит процедуру общественного обсуждения", - добавили там.

Закон о персональных данных россиян

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2020 года подписал закон о запрете распространения персональных данных граждан без их специального согласия, он вступил в силу 1 марта. Согласие на обработку должно содержать информацию об их владельце и самом операторе, категории принимаемых данных и цели их обработки, срок действия согласия и перечень сайтов, на которых оператору разрешается публиковать такие данные.

В согласии также может быть прописан запрет на передачу данных "неограниченному кругу лиц" и их обработку. Владелец данных имеет право в любой момент отозвать свое согласие. Кроме того, оператор персданных должен будет доказать законность своих действий в случае их утечки. Такое согласие может передаваться оператору персональных данных как непосредственно, так и через информационную систему РКН, говорится в законе.

Инициатива, указал в пояснительной записке ее автор депутат Антон Горелкин, направлена против неконтролируемого сбора опубликованных в интернете персональных данных для использования в целях, не соответствующих цели изначальной публикации.