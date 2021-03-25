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Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор планирует запрашивать номера паспортов, адреса проживания, телефоны и электронную почту при регистрации новых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий проект приказа ведомства.

Согласно документу, у пользователя соцсетей будет возможность выбрать, через какую систему давать согласие на обработку персональных данных - через собственную платформу соцсети или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.

Если пользователь выберет ЕИС, ему придется внести в специальную форму ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту, пишет издание. Из документа следует, что данные всех зарегистрированных в ЕИС пользователей могут предоставляться "иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами".

При этом в проекте Роскомнадзора не уточняется, какие данные интернет-площадка должна запрашивать у пользователя, если он выберет вариант идентификации через ее платформу, отмечает "Коммерсант".

Автор поправок, депутат "Единой России" Антон Горелкин пояснил, что собирать согласия на обработку персональных данных нужно будет только с новых пользователей сервисов. По его словам, в случае несоблюдения соцсетями этих требований им грозит штраф до 100 тыс. рублей, пишет "Коммерсант".

Роскомнадзор Антон Горелкин

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