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"ЛУКОЙЛ" ввел в KPI для топ-менеджеров снижение карбонового следа от новых проектов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" включил в ключевые показатели эффективности (KPI) работы топ-менеджеров необходимость снижения карбонового следа. Об этом вице-президент компании Леонид Федун сообщил на конференции "Низкоуглеродный диалог", организованной Центром энергетики Московской школы управления Сколково.

"Мы такую систему внедряем - в KPI для высших менеджеров теперь есть обязательный показатель, который анализирует карбоновый след от новых проектов. И сокращение этого следа является одной из насущных задач", - сказал он.

По его словам, оценить эффективность этой программы можно будет только через несколько лет, так как она только внедрена.

"Но сегодня менеджеры кровно, рублем заинтересованы в том, чтобы снижать карбоновую нагрузку на нашу экологию", - подчеркнул Федун.

Леонид Федун ЛУКОЙЛ Сколково

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