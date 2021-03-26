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Специалисты нацпарка в Приморье зафиксировали на видео семью леопардов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае получили редкое видео, на котором запечатлены краснокнижная хищница и три ее детеныша.

"Фото- и видеофиксация котят дальневосточного леопарда - достаточно редкое явление. В отличие от взрослых особей, детеныши краснокнижной кошки реже попадают в объективы фотоловушек благодаря осторожности их матерей. Самки стараются не водить потомство вблизи общих звериных троп, на которых установлена основная часть автоматических камер", - сообщила в пятницу пресс-служба нацпарка.

На кадрах, полученных с автоматической видеоловушки, видно, как взрослый леопард, которого ученые идентифицировали как самку под номером Leo 117F, находится с детенышами на возвышенности. Сначала леопарды отдыхают на скалистой площадке, с которой открывается обзор на заповедный лес. Однако позже Leo 117F замечает движение неизвестного объекта, который не попал в кадр, и уходит.

Детеныши внимательно наблюдают за происходящим с безопасного расстояния, при этом котята не выглядят испуганными, говорится в сообщении. Специалисты предполагают, что самка леопарда обнаружила потенциальную добычу - оленя или косулю.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных хищных кошек на планете, занесен в Красную книгу. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 животных. По данным последних исследований, в России отмечено около 100 дальневосточных леопардов. Эти редкие животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией.

Приморский край

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