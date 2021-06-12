Детеныша леопарда воссоединили с матерью в индийском штате Ассам

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники службы охраны дикой природы в Индии помогли воссоединить детеныша леопарда со своей матерью, cообщает BBC News.

Жители штата Ассам на северо-востоке Индии обнаружили утром 23 мая двухмесячного детеныша леопарда на чайной плантации. Об этом инциденте недавно сообщила служба охраны дикой природы. При осмотре котенка ветеринары сообщили, что он "слегка обезвожен" и попытались выкормить его специальным раствором.

Деревня с плантацией находится недалеко от двух небольших заповедников и отделена рекой от национального парка Дибру-Сойхова, где обитают тигры, леопарды и другие дикие животные. Жители, передавшие детеныша ветеринару, были обеспокоены тем, что мать детеныша вернется, чтобы найти его. Служба охраны дикой природы после выкармливания решила вернуть малыша матери.

Детеныша положили в картонную коробку, которую слегка запечатали, чтобы мать смогла самостоятельно вытащить его. Ученые установили камеры вокруг коробки, чтобы следить за процессом.

Менее чем через 12 часов, ночью, мать нашла коробку и забрала своего детеныша.

В Индии насчитывается более 12 500 леопардов. Поскольку их ареал обитания сокращается, кошки часто забредают в деревни рядом с лесами. В последние годы по всей стране участились сообщения о конфликтах между людьми и животными, когда леопарды приходят в деревни и убивают домашний скот. Нередки случаи нападения животных на людей.