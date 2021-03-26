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Сальмонеллез обнаружили в птицеводческом хозяйстве в Приморье

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сальмонеллез выявлен у кур в птицеводческом хозяйстве в Октябрьском районе Приморья, сообщила в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзору по региону, не уточнив название этого хозяйства.

Специалисты отмечают, что инфекция может нанести экономический ущерб предприятию.

Лечение сальмонеллеза эффективно только в начале болезни или во время инкубационного периода.

Исследование, подтвердившее наличие инфекции, проводилось в рамках эпизоотологического мониторинга. Информация об этом факте внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии "Веста", сведения срочно поступили в центральный аппарат и управления Россельхознадзора, а также в управления ветеринарии регионов РФ.

Россельхознадзор Приморье

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