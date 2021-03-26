Песков рассказал о костюме, в котором Путин был на отдыхе в тайге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что костюмы из овчины, в которые были одеты на отдыхе в тайге Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, отечественного производства, и порадовался, что глава государства смог сделать рекламу российским производителям.

Песков не стал уточнять, где конкретно были сшиты эти костюмы. "Я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать, там очень холодно", - заметил он.

На замечание о том, что кадры, где президент в этом костюме, создали ажиотажный спрос на подобные комплекты, Песков сказал: "Пример президента в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок, это действительно так, и мы считаем, что это позитивно".

"Но что это за марка, я не знаю, потому что не имею никакого отношения к одежде президента", - заключил пресс-секретарь главы государства.

В минувшие выходные пресс-служба Кремля распространила фото и видео отдыха Путина в Сибири, на которых президент и министр обороны в одинаковых костюмах из овчины рыжего цвета, отчасти стилизованных под национальные. Эти костюмы вызвали бурное обсуждение в интернете, люди бросились выяснять их производителя и стоимость.