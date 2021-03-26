Партия пенсионеров предложила выходить на пенсию по трудовому стажу

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) предлагает предусмотреть выход на пенсию не по возрасту, а по трудовому стажу, сообщил председатель партии Владимир Бураков.

Он пояснил, что к такому предложению партия пришла, проанализировав эффективность повышения пенсионного возраста.

"Мы считаем, что на сегодняшний день более актуально дать возможность самому гражданину определять свой пенсионный возраст, но при этом, мы говорим, что пенсия дается не по возрасту, а по трудовому стажу", - сказал Бураков на пресс-конференции, которую проводит "Интерфакс".

По его словам, 30 лет трудового стажа достаточно для того, чтобы человек имел право выходить на пенсию. "Такая практика уже существует в нашем обществе. Так уходят на пенсию военнослужащие и представители правоохранительных органов, и система отработана. Партия пенсионеров в своей предвыборной программе будет стоять на этом", - подчеркнул Бураков.