СКР начал проверку стрима в TikTok с возможным изнасилованием

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы организовали проверку после публикации в соцсети стрима, на котором двое молодых людей громят квартиру женщины, а затем якобы ее насилуют, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"По информации, опубликованной в сети интернет, о возможных противоправных действиях в отношении женщины - жительницы Ярославля проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя СК, все участники видео установлены, это жители Ярославля.

В социальной сети TikTok двое молодых людей провели онлайн-трансляцию погрома квартиры женщины. Они били посуду и горшки с цветами, сломали дверь. По данным соцетей, затем молодые люди якобы изнасиловали хозяйку.

Сейчас стрим удален, но некоторые фрагменты видео можно найти в соцсетях.