Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Проезд легкового транспорта разрешили по Военно-Грузинской дороге, запрет для грузовиков продолжает действовать, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

По ее данным, движение для легковых машин и автобусов на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России разрешено с 17:50 по Москве.

Запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге ввели 23 марта из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии.

Эта дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.