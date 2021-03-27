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Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Проезд легкового транспорта разрешили по Военно-Грузинской дороге, запрет для грузовиков продолжает действовать, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

По ее данным, движение для легковых машин и автобусов на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России разрешено с 17:50 по Москве.

Запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге ввели 23 марта из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии.

Эта дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия

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