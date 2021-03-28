В Приморье два человека погибли в ДТП со врезавшимся в дерево автомобилем

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Полиция в Приморском крае проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием кроссовера, в котором два человека погибли и шестеро пострадали, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону

Авария произошла в городе Партизанск на улице Ленинской в ночь на воскресенье. По предварительным данным полиции, водитель Honda CRV не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и врезалась в дерево.

В аварии погибли водитель 1959 г.р. и пассажир 2000 г.р. Пострадали шесть пассажиров - две девушки и четверо молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Пятеро из них госпитализированы.