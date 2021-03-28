Boeing приготовился к посадке в Краснодаре с неисправными закрылками

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет из Москвы в воскресенье вечером готовится к аварийной посадке в аэропорту Краснодара в связи с выявленной на борту неисправностью, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На борту воздушного судна Boeing-737 сообщением "Шереметьево-Краснодар" возникла неисправность закрылков. Объявлена аварийная посадка", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе воздушной гавани подтвердили "Интерфаксу", что к месту посадки самолета направлены службы экстренного реагирования. Отмечается, что все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности.