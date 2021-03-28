Самолет из Москвы с неисправностью благополучно сел в Краснодаре

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Boeing-737 с выявленной в полете неисправностью в воскресенье вечером благополучно приземлился в аэропорту Краснодара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани.

Как сказал сотрудник пресс-службы, он "движется по "рулежке", скорее всего, все прошло нормально".

Ранее сообщалось, что на борту Boeing-737 сообщением "Шереметьево-Краснодар" возникла неисправность закрылков. Была объявлена аварийная посадка.

К месту посадки самолета были направлены службы экстренного реагирования.