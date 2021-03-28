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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27Заразились
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Что произошло за день: воскресенье, 28 марта

Взрыв в Екатеринбурге, прогнозы по снятию COVID-ограничений в РФ и отставка Пашиняна

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин допустил снятие COVID-ограничений в России к концу лета. Президент подчеркнул, что об этих шагах можно будет говорить, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет. Он рассказал, что у него самого не было побочных явлений после прививки от коронавируса. Назвать вакцину, которая была использована, Путин отказался. Он лишь отметил, что какой именно российский препарат применялся, известно его врачу.

- В России за сутки выявили 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19. За весь период пандемии коронавируса в стране было зарегистрировано 4,51 млн зараженных.

- Самолет из Москвы с неисправностью благополучно сел в Краснодаре. У Boeing-737, следовавшего из "Шереметьево" в Краснодар, возникла неисправность закрылков.

- Пашинян подаст в отставку для проведения парламентских выборов. В этот период он продолжит оставаться исполняющим обязанности премьера. Оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти.

- В жилом доме Екатеринбурга взорвалась горючая жидкость. Изначально сообщалось, что в доме взорвался газ. Позднее в МВД уточнили, что в квартире находилась канистра с легковоспламеняющейся жидкостью, предположительно, молодой человек решил закурить рядом с ней. Он пострадал и был госпитализирован.

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