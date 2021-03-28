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У президента РФ не было побочных явления после прививки от COVID-19

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после прививки от коронавируса особых побочных явлений у него не было.

Российский лидер сделал первую часть прививки от коронавируса во вторник, 23 марта. Какой из трех существующих российских вакцин - держится в тайне.

В интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" телеканал "Россия" (ВГТРК) Павлу Зарубину президент сказал, что у него почтит не было побочных эффектов от вакцины.

"Сейчас скажу почему почти. Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял - в левую руку делали (укол - ИФ) - почувствовал не боль, нет, какой -то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот это все побочные явления. Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает", - сказал Путин.

При этом температура была нормальная, добавил он.

Президент также сказал, что после прививки "спортом не занимался трое суток".

"Ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал. Но на следующий день, когда измерил температуру - нормально - все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный\горячий душ, кстати говоря рекомендую", - сказал президент РФ. Путин заметил, что процедура самая простая, но очень действенная, "немножко поддерживает иммунитет". "Ну вот, пожалуй, и все", - заключил глава государства.

Владимир Путин коронавирус

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