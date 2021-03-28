В России за сутки выявили 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Еще 9088 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в РФ за последние сутки, сообщает оперштаб.

После относительного снижения числа заражений коронавирусом, зафиксированного по данным на субботу, количество новых случаев вновь превысило 9 тыс. Такие колебания в пределах от более 8 тыс. до более 9 тыс. наблюдаются в России последние две недели.

Скончались за сутки 336 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 97 740.

Поправились и выписаны уже 4,13 млн пациентов, в том числе 8 630 за минувшие сутки.

В Москве суточный прирост составил 1878. В Петербурге 701 новый случай, в Московской области - 610.

За весь период пандемии коронавируса в России было зарегистрировано 4,51 млн зараженных. По этому показателю РФ остается на пятом месте в мире. В США 30,21 млн случаев, в Бразилии - 12,49 млн, в Индии - 11,97 млн, во Франции - 4,56 млн. В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,34 млн эпизодов.