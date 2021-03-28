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Путин не назвал выбранную им вакцину ни Поповой, ни Голиковой

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто кроме его лечащего врача не знает, какую именно прививку от коронавируса он сделал.

Он лишь подтвердил, что это была одна из российский вакцин. Российский лидер сказал в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) сообщил, что не сообщал эту информацию и коллегам.

"Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал. Не знают даже ни Татьяна Алексеевна Голикова, ни Попова, я никому этого не говорю", - добавил глава государства.

По его мнению, все три российские вакцины "примерно по своим качествам одинаковые". "Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что каждый человек сам для себя должен принять решение о вакцинации и проконсультироваться с врачом.

"В принципе можно сделать любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю самые лучшие сегодня, на сегодняшний день. Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трем показателям", - сказал Путин.

Российский лидер сделал первую часть прививки от коронавируса во вторник, 23 марта.

Владимир Путин коронавирус

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