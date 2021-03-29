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Слон травмировал рабочего в Казанском цирке, где ранее подрались слонихи

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рабочий получил травмы и был доставлен в больницу после нападения слона в Казанском цирке. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Татарстана в понедельник.

"Пострадавший госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести", - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-служба казанского цирка сообщает, что "выясняются все обстоятельства происшествия, были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности".

Также в релизе говорится, что в программе "Шоу слонов и магия цирка" произошли изменения, связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов.

Рабочие приглашенной труппы прошли необходимый внеплановый инструктаж с учетом произошедших ранее событий.

21 марта две слонихи подрались на арене Казанского цирка прямо во время выступления. На кадрах видео, размещенного в соцсетях, видно, как одно животное напало на другого и повалило его на бортик манежа. В это время зрители ближайших секторов в спешке покидают свои места.

По данному факту следственные органы СКР по Татарстану организовали доследственную проверку, о проведении проверки сообщила и пресс-служба прокуратуры республики.

Татарстан Казань

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