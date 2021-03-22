СК занялся дракой слоних в казанском цирке

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Татарстане началась доследственная проверка обстоятельств драки двух слоних во время представления в цирке в Казани, сообщили в СК.

Слоны устроили конфликт 21 марта во время представления "Шоу слонов и магия цирка". Одна слониха повалила другую на бортик арены и толкала ее. Дрессировщики отогнали агрессивную слониху.

Зрители не пострадали.

Следователи дадут правовую оценку действиям цирковых работников, которые допустили проявление животными агрессии в момент представления.