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Два Ту-160 выполнили 8-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Два российских "стратега" Ту-160 "Белый лебедь" выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 8 часов", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России, сказали в военном ведомстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Там добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее в понедельник появились сообщения, что Великобритания и Бельгия поднимали в воздух истребители в связи с полетом российских военных самолетов над северными морями.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Ту-160 Минобороны РФ

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