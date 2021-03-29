Британские истребители поднимались на перехват самолетов РФ над Северным морем

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пара истребителей Typhoon из состава сил постоянной готовности Королевских ВВС Великобритании в понедельник экстренно поднималась на "перехват" и сопровождение российских военных самолетов, предположительно, стратегических бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем вблизи Соединенного Королевства. Об этом сообщили в соцсетях британские авианаблюдатели.

По имеющимся сведениям, британские истребители сил постоянной готовности, вылетевшие с авиабазы Лоссимут, начали следить за действиями российских самолетов еще вблизи Шотландии. Для обеспечения длительности миссии истребителей в операции был задействован самолет-заправщик Королевских ВВС Voyager.

Британские радиолюбители выложили в соцсетях запись переговоров экипажей российских самолетов с наземным пунктом связи. Отмечается, что, судя по звуку пропеллеров, которые слышны на заднем фоне, самолетами являются либо стратегические бомбардировщики Ту-95, либо дальние противолодочные самолеты Ту-142.

С авиабазы Гайленкирхен в Германии также вылетал натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS. В воздух были подняты еще два истребителя ВВС Бельгии F-16 и французские военные самолеты.

Официального подтверждения о "перехвате" российских военных самолетов от министерства обороны Соединенного Королевства пока не поступало.