Умерла главный редактор детского журнала "Мурзилка"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Главный редактор детского журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко, более 30 лет возглавлявшая издание, умерла на 75-м году жизни после тяжелой болезни.

"Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни - большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах", - говорится в сообщении на сайте журнала.

В нем отмечается, что Андросенко руководила с 1985 года журналом, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго издающийся детский журнал в мире. За 97 лет существования "Мурзилки" в нем печатались почти все классики отечественной детской литературы.

"Двери редакции всегда были открыты и для молодых, начинающих авторов. Руководить таким изданием - большая ответственность. Татьяна Филипповна сумела, сохранив традиции прошлых лет, сделать "Мурзилку" журналом современным, интересным и полезным для большого круга читателей: детей, их родителей, бабушек и дедушек, библиотекарей, педагогов", - заявили в журнале.

Андросенко является заслуженным работником культуры РФ, членом Союза писателей России, Союза журналистов Москвы, Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов, членом правления "Российского детского фонда", кавалером ордена Почета.