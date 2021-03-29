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В Петербурге арестовали инженера за хищение дизтоплива с военных кораблей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Кронштадтский районный суд Петербурга отправил в СИЗО подозреваемого в краже крупной партии дизельного топлива у министерства обороны РФ. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Фигурант дела Сергей Добкин и его защитник просили суд о домашнем аресте.

В СКР полагают, что подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться за пределами РФ. Мужчина имеет недвижимость за рубежом, оформляет загранпаспорт и не трудоустроен, следует из сообщения.

Добкину инкриминировано преступление по статье "Присвоение или растрата" (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, он, будучи инженером отделения подготовки судов 668-го отряда судов обеспечения Ленинградской военно-морской базы, с соучастниками похитил вверенные 131 тыс. литров дизельного топлива на сумму свыше 3 млн рублей.

По данным пресс-службы судов, Добкина задержали 26 марта. В тот же день суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения, продлив ему срок задержания на 72 часа.

Петербург Минобороны РФ

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