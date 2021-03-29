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Россельхознадзору позволили следить за транзитом по РФ санкционной продукции

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор получил возможность отслеживать транзит по РФ продукции из стран, подпавших по российское продовольственное эмбарго.

Как сообщает служба, она получила доступ в информационную систему российского оператора пломбирования - ООО "Центр развития цифровых платформ" и будет анализировать транзит санкционной продукции животного и растительного происхождения через территорию РФ.

Этот транзит разрешен указом президента от 24 июня 2019 года при условии использования электронных навигационных пломб.

Мониторинг таких перевозок осуществляется с помощью системы отслеживания перевозок товаров, которая обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу контрольно-надзорным органам в режиме онлайн данных о местоположении и сохранности грузов. Россельхознадзору будут доступны сведения о типе груза согласно номенклатуре ТН ВЭД, пункте въезда на территорию РФ и пункте выезда. Система также позволяет отслеживать точное местоположение транспортного средства.

"По информации ООО "Центр развития цифровых платформ", наличие пломбы позволяет обеспечивать постоянный контроль за перевозкой и дает возможность оперативно реагировать на смену маршрута или попытку несанкционированного доступа в грузовой отсек", - говорится в пресс-релизе.

Российское продовольственное эмбарго действует с августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина, с декабря 2020 года – Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Запрет сначала был введен на один год и с тех пор продлевается ежегодно. Под ограничение попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 27 октября 2017 года запрещен ввоз живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки субпродуктов и жира животных, животного масла.

Россельхознадзор

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