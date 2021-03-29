Музей Рерихов останется на ВДНХ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Обновленная экспозиция "Музей Рерихов на ВДНХ" откроется в середине лета 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ в понедельник.

Как уточнили в министерстве, вопрос с хранением и экспонированием работ Николая и Святослава Рерихов в центре на ВДНХ решен. "В ходе первого этапа работ, завершившегося в июне 2020 года, были полностью устранены имевшиеся недостатки, неизбежные при приспособлении подобного здания для музейного использования, в том числе отклонения по обеспечению температурно-влажностного режима, выявленные в ходе проверки со стороны министерства культуры в феврале 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках специально разработанного плана мероприятий экспозиционные помещения полностью подготовлены к дальнейшей эксплуатации в соответствии с планом приспособления, утвержденным Мосгорнаследием: входная зона изолирована от пространства экспозиции, для развески картин вдоль внешних стен павильона использованы фальш-стены, установлены рамки охранной сигнализации. Витрины с экспонатами оснащены датчиками с выводом сигнала на пульт централизованной охраны, крепления всех картин оснащены антивандальными замками. На данные цели Минкультуры РФ было выделено 15 млн рублей.

По мнению министерства, на ВДНХ созданы условия, позволяющие обеспечить гораздо больше возможностей для доступа к наследию Рерихов, чем в усадьбе Лопухиных, где ранее экспонировались работы. Так, с апреля 2019 года по конец февраля 2020 года посещаемость экспозиции на ВДНХ составила около 65 тысяч человек, что в 6,4 раза больше показателя посещаемости в усадьбе Лопухиных за весь 2018 год.

Говоря о возможном возвращении музея Рерихов в усадьбу, в ведомстве отметили, что сравнивать условия обеспечения сохранности работ не имеет смысла - в усадьбе Лопухиных их сегодня нет, поскольку комплекс зданий усадьбы находится в неудовлетворительном состоянии. Необходимость проведения там ремонта подтверждена выводами комиссии Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э.Грабаря, Союза музеев России и актами Мосгорнаследия". К аналогичным выводам пришла и рабочая группа экспертов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских (ЦНРПМ), проводившая осмотр усадьбы Лопухиных в феврале 2021 года.

На ремонт и реставрацию усадьбы Лопухиных будет выделено около 700 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ. Запланированы капитальный ремонт усадьбы, устройство гидроизоляции, инженерно-техническое оснащение и организация систем охранно-пожарной сигнализации, а также благоустройство территории.

В конце 2019 года в адрес министерства было направлено несколько запросов от депутатов Госдумы по поводу состояния коллекции Рерихов, объединенной под эгидой Музея Востока. По словам депутатов и "рериховской общественности", картины в центре Рерихов на ВДНХ хранились при ненадлежащем температурном режиме.

В январе 2020 года экс-глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что поручил создать отдельное постоянное музейное пространство для музея Рерихов в центре Москвы. Предполагалось, что там будут организованы специализированные помещения, научный отдел, центр популяризации наследия Рерихов, фондохранилище.

Позже глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что ведомство рассматривает вопрос о возвращении постоянной экспозиции музея Рерихов в усадьбу Лопухиных после проведения экспертизы, однако по ее результатам было установлено, что зданию необходима реставрация.