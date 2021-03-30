Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в Зеленодольске

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Татарстана после взрыва в жилом доме в Зеленодольске организовала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства.

"На место происшествия выехали зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов. Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования", - сказал он.

Также прокуратура проконтролирует вопросы оперативного обеспечения эвакуированных граждан временным жильем и ликвидации последствий ЧП.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном доме в Зеленодольске 29 марта взорвался газ. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, в результате взрыва обрушились семь квартир: шесть на седьмом этаже и одна - на восьмом.

По предварительной информации, один человек погиб, трое госпитализированы.