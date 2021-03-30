Годовая прибыль "Транснефти" снизилась на 25,7%

Выручка компании от транспортировки нефти сократилась на 42 млрд рублей из-за соглашения ОПЕК+ и коронавируса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В 2020 году чистая прибыль "Транснефти" по МСФО составила 133,2 млрд рублей, что на 25,7% меньше, чем годом ранее (179,4 млрд рублей), говорится в отчете компании.

В IV квартале 2020 год чистая прибыль компании по МСФО составила 23,15 млрд рублей, что на 34% меньше, чем годом ранее.

Рынок ожидал, что прибыль "Транснефти" в последнем квартале 2020 года составит 23,8 млрд рублей, ближе всех спрогнозировал результат Sberbank CIB - 23,0 млрд рублей.

EBITDA "Транснефти" в 2020 году составила 442 млрд рублей, что на 9% меньше, чем годом ранее, таким образом в IV квартале 2020 года составила 100,7 млрд рублей (на 8% меньше, чем в 2019 году), превысив ожидания рынка - 96,7 млрд рублей. Точнее всех оказалась оценка Газпромбанка - 100,6 млрд рублей.

Выручка компании в IV квартале упала на 9% - до 246 млрд рублей, скорректированная выручка (за минусом операций по продаже нефти по контрактам с "Роснефтью" и CNPC) снизилась на 8% - до 206 млрд рублей.

В 2020 году скорректированная выручка "Транснефти" упала на 6% - до 821 млрд рублей, главным образом из-за снижения выручки от транспортировки нефти на 42 млрд рублей и от реализации стивидорных, дополнительных услуг порта и услуг флота на 10 млрд рублей. Основное влияние на динамику выручки оказали решения, принятые в рамках ОПЕК+, и пандемия COVID-19, отмечает "Транснефть".

Объем транспортировки нефти в 2020 году снизился на 42,8 млн тонн, или 9%. Объем транспортировки нефтепродуктов остался на уровне прошлого года и составил 37,9 млн тонн.

В условиях серьезного снижения объемов транспортировки нефти из-за соглашения ОПЕК+ компания приняла комплекс мер, направленных на сокращение затрат и обеспечение сбалансированности ключевых параметров бюджета за счет дополнительного сокращения капитальных затрат и переноса части расходов на более поздний период.

Общий долг на конец 2020 года составил 590 млрд рублей, что на 8% ниже соответствующего показателя конца прошлого года. Сокращение основного долга произошло, главным образом, вследствие планового погашения биржевых облигаций.