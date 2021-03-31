Ритейлер "О'Кей" получил 1,4 млрд рублей годового чистого убытка

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "О'Кей" в 2020 году получил чистый убыток в 1,444 млрд рублей против прибыли в 747 млн рублей, говорится в отчете сети.

Компания в 2020 году увеличила EBITDA на 5,5%, до 14,832 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 8,5%, как и годом ранее.

EBITDA гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,6%, до 14,048 млрд рублей (EBITDA margin сегмента - до 9,5% с 9,7% в 2019 году). В то же время EBITDA дискаунтеров "Да!" по итогам прошлого года оказалась положительной, составив 784 млн рублей по сравнению с отрицательной EBITDA в размере 215 млн рублей годом ранее.

Чистый убыток был обусловлен убытком от курсовых разниц в размере 1,787 млрд рублей (по сравнению с прибылью в 938 млн рублей годом ранее), объяснил ритейлер. Убыток от курсовых разниц главным образом относится к внутригрупповым займам, номинированным в долларах США, и договорам аренды, номинированным в иностранной валюте.

Выручка ритейлера "О'Кей" по итогам 2020 года увеличилась на 5,6%, до 174,341 млрд рублей, в том числе выручка гипермаркетов - на 0,8%, до 148,341 млрд рублей, дискаунтеров - на 45,2%, до 26 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 5,4%, до 39,288 млрд рублей. Валовая маржа составила 22,5% по сравнению с 22,6% в 2019 году. Снижение этого показателя произошло на фоне увеличения списаний товаров и сокращения арендного дохода, что было отчасти компенсировано повышением эффективности закупок и сокращением логистических затрат.

Коммерческие, общие и административные расходы группы в 2020 году увеличились на 3,2%, до 32,792 млрд рублей, при этом их доля в выручке снизилась на 0,5 п.п., до 18,8%.

Сумма чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности в 2020 году, составила 11,946 млрд рублей по сравнению с 11,078 млрд рублей годом ранее.

Общий долг ритейлера вырос на 14,2%, до 36,227 млрд рублей. Чистый долг увеличился на 8,8%, до 28,513 млрд рублей. Отношение процентных обязательств к EBITDA составило 3,6x против 3,7х на конец 2019 года.

"В 2021 году мы собираемся открыть 30-40 новых магазинов, при этом тщательно выбирая место для каждого из них. Мы ожидаем, что доля сети "Да!" в выручке группы будет и дальше расти, способствуя ее дальнейшему развитию и повышению ее операционной рентабельности", - сказал через пресс-службу гендиректор компании Армин Бургер. Целью компании он назвал укрепление рыночной позиции и повышение эффективности использования торговых площадей.

Кроме того, в 2021 году группа планирует открыть пять-семь гипермаркетов "О'Кей" в обновленной концепции (была разработана в прошлом году).

В 2020 году ритейлер открыл 18 дискаунтеров (за вычетом закрытий). Общее число магазинов сети выросло до 118, торговая площадь увеличилась на 16%.

В сентябре прошлого года "О'Кей" открыл первый гипермаркет в обновленном формате (после реконструкции старого магазина). По итогам года количество гипермаркетов сократилось до 77 с 78 на конец 2019 года, торговая площадь сети - на 1,8%.

Группа "О'Кей" управляет сетью одноименных гипермаркетов (77 магазинов на конец декабря) и сетью дискаунтеров "Да!" (118 магазинов).