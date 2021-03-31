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На кировской ферме семилетнюю девочку насмерть завалило опилками

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На ферме в Фаленском районе Кировской области тракторист случайно завалил семилетнюю девочку опилками. Он погибла. Как сообщили в областном управлении СК, по факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 19 марта девочка пришла на ферму, где работают ее родители. В это время рабочий фермы на тракторе отвалом сгребал в опилки в кучу. Он не заметил ребенка, и завалил его опилками.

Тракторист проходит по делу подозреваемым.

Кировская область Фаленский район. СКР

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