На Кубани пятилетнюю девочку насмерть завалило перегноем

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В станице Старомышастовской пятилетняя девочка подошла к грузовику, который вываливал из кузова перегной, и ее засыпало. Она погибла. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в управлении СКР по Краснодарскому краю.

По делу проходит 40-летний водитель "КамАЗа".

Предварительно установлено, что 2 марта вечером водитель привез в станицу перегной по заказу отца девочки. Он начал выгружать землю во двор заказчика, не проверив, нет ли кого рядом с зоной выгрузки. В это время во дворе гуляла дочка хозяина. Ее засыпало перегноем.

Вскоре родители начали ее искать и нашли под завалом уже мертвой.

Судмедэксперты предварительно предположили, что она задохнулась из-за закупорки дыхательных путей инородными массами.