Правительство РФ поручило госкомпаниям отчитываться об инвестициях

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Крупные российские компании с государственным участием будут отчитываться перед властями о своих инвестициях, включая вложения дочерних структур.

О выходе соответствующей правительственной директивы стало известно из раскрытия ряда госкомпаний из спецперечня АО. Так, согласно сущфакту "Ростелекома", совет директоров поручил менеджменту компании в соответствие с директивой от 9 марта 2021 года №2010п-П13 предоставлять информацию об инвестиционной деятельности группы в Росстат.

Согласно данным портала Росимущества, новая директива называется "О представлении акционерными обществами в Росстат информации об инвестиционной деятельности АО и организаций, входящих с ними в группы предприятий, а также сведений об организациях, образующих такие группы". Она распространяется на "ограниченный перечень" компаний.