Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ для обновления сетей ЖКХ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Обновление инфраструктуры в ЖКХ могло бы финансироваться из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет возвратности средств, предложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы просили бы рассмотреть возможность, так как это окупаемые проекты, использовать средства Фонда национального благосостояния. Возвратность этих средств будет обеспечена за счет оптимизации затрат на содержание сетей и снижении их аварийности, повышения энергоэффективности, что окажет положительное влияние в том числе и на тарифную политику", - сказал вице-премьер в своем выступлении на совещании президента РФ с членами правительства в среду.

Он добавил, что ветхие сети являются "узким местом" в работе по обновлению территорий, принимаемых мер, к сожалению, недостаточно.

"В пилотном режиме в пяти регионах запущена (программа) по обновлению ветхих сетей с износом более 60%. Сейчас рассматривается вопрос о расширении программы. Это на базе Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры", - сказал Хуснуллин.

Ранее в Минстрое России сообщали, что программа модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой превышает 60%, испытывает нехватку финансирования.

"На программу были истрачены лишь те деньги, которые мы фактически взяли из остатков Фонда содействия реформированию ЖКХ, сейчас других денег на программу нет. Фактически мы остановились в этой программе с точки зрения денег. Мы двигались в логике пилотных проектов с ограниченным количеством ресурсов", - сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Михаил Гилев.

Он отметил, что для дальнейшей реализации программы должны быть найдены дополнительные источники финансирования.

По его словам, в настоящее время в России ежегодно обновляется около 1% изношенной инфраструктуры, при этом для поддержания нормального состояния сетей необходимо увеличивать этот объем до 3-5%.

Решение о необходимости создать отдельную программу модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой превысил 60%, было принято в 2019 году. Сообщалось, что протяженность таких ветхих сетей теплоснабжения составляет 49,4 тыс. км, водоснабжения и водоотведения – 328,1 тыс. км.